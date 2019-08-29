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التضامن: غدا الجمعة وصول آخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:25 ص
التضامن: غدا الجمعة وصول آخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية صورة ارشيفية للحجاج امام الكعبة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى،موعد عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية غدا الجمعة  ليكتمل إجمالى حجاج الجمعيات إلى 12 ألف حاج بعد انتهاء مناسك الحج.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج، وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.


التضامن

ايمن عبد الموجود

عودة حجاج الجمعيات

وصول حجاج الجمعيات الاهلية

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