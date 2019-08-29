سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 09:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التحفظ على 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر فى مخزن بالظاهر

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:13 ص
التحفظ على 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر فى مخزن بالظاهر قطع غيار سيارات - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الظاهر الجزئية التحفظ على 3100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن سيارات بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "ن.ن" 32 سنة، المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم الظاهر، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 3100 قطعة غيار مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

ارباح غير مشروعة

مخزن غير مرخص

محكمه جنوب القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 695 قطع غيار سيارات مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بالساحل

الخميس، 01 أغسطس 2019 01:30 م

حجز تاجر بتهمة حيازة قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء

الإثنين، 29 يوليه 2019 10:52 ص

صور.. ضبط ورشتين لتصنيع قطع غيار السيارات من مواد مجهولة المصدر بالغربية

الأحد، 28 يوليه 2019 10:44 م

القبض على صاحب مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر فى الزاوية الحمراء

الأحد، 28 يوليه 2019 12:05 م

القبض على تشكيل عصابى لسرقة قطع غيار السيارات فى الغربية

الأحد، 06 يناير 2019 01:48 م

ضبط قطع غيار سيارات مغشوشة بمحلين فى الجيزة

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 09:59 ص

صور.. شرطة التموين تضبط مخازن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالأزبكية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 12:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

240 ألفًا يتقدمون لمرحلة رياض الأطفال والأول الابتدائى بمعاهد الأزهر

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

5 قوانين على أجندة "تضامن البرلمان" بدور الانعقاد المقبل.. أبرزها قانون الطفل

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

تعرف على خطة النهوض بالمحاصيل الزيتية × 11 معلومة

خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة