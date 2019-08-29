التأمين الصحى: فتح التسجيل للمواطنين بالمنظومة فى مركزين جديدين ببورسعيد

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فتح باب التسجيل للمواطنين فى محافظة بورسعيد فى مركزي صحة بحى الزهور وهما مركز قبضايا شرق النوادى ومركز تعاونيات الزهور بمساكان التعاونيات .
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجدية أن هناك 25 وحدة صحية على أرض محافظة بورسعيد تقدم الخدمات الصحية والعلاجية والتسجيل للمواطنين للحصول على الخدمة بمعايير الجودة الجديدة .
وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل أن المنومة الصحية فى بورسعيد تشهد تطور كبير فى جميع النواحى وتضم المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية أعلى التجهيزات والقوى البشرية .
واستكملت المنظومة أن هناك عدد كبير من المواطنين حصل على خدمات مجانية متكاملة داخل المستشفيات والوحدات ومازالت كل منشأت تقديم الخدمة تخضع لعمليات التسجيل والاعتماد والرقابة الصحية .
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