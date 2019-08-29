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التأمين الصحى: فتح التسجيل للمواطنين بالمنظومة فى مركزين جديدين ببورسعيد

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:14 م
التأمين الصحى: فتح التسجيل للمواطنين بالمنظومة فى مركزين جديدين ببورسعيد التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فتح باب التسجيل للمواطنين فى محافظة بورسعيد فى مركزي صحة بحى الزهور وهما مركز قبضايا شرق النوادى ومركز تعاونيات الزهور بمساكان التعاونيات .

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجدية أن هناك 25 وحدة صحية على أرض محافظة بورسعيد تقدم الخدمات الصحية والعلاجية والتسجيل للمواطنين للحصول على الخدمة بمعايير الجودة الجديدة .

وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل أن المنومة الصحية فى بورسعيد تشهد تطور كبير فى جميع النواحى وتضم المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية أعلى التجهيزات والقوى البشرية .

واستكملت المنظومة أن هناك عدد كبير من المواطنين حصل على خدمات مجانية متكاملة داخل المستشفيات والوحدات ومازالت كل منشأت تقديم الخدمة تخضع لعمليات التسجيل والاعتماد والرقابة الصحية .


الصحة

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

التسجيل

بورسعيد

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