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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:37 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 14821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 18058 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 554 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1457 نقطة.
 
 
 

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