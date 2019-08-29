البرازيل تحظر المحروقات الزراعية لمدة 60 يوما لوقف انتشار حرائق الأمازون

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أصدر رئيس البرازيل جايير بولسونارو، مرسوما رئاسيا بحظر المحروقات الزراعية لمدة 60 يوميا فى عموم البلاد.

وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الخميس، أن المرسوم الرئاسى يحظر استخدام النار فى جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين، فى محاولة لوقف انتشار الحرائق فى منطقة الأمازون.

وأضاف الراديو، أن هذا المرسوم الذى سُينشر، اليوم، فى جريدة رسمية، متضمنا بعض الاستثناءات، وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس، قد أعلن فى وقت سابق، ترحيب الحكومة بكافة المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمواجهة حرائق غابات الأمازون، ولكن بشرط أن يرجع قرار كيفية استخدامها للبرازيل.

يذكر أن حرائق غابات الأمازون، تعتبر من أكثر الأمور التى تشكل قلقا عالميا فى الآونة الأخيرة، وقد تم رصد أكثر من 82.200 حريق فى الغابات المطيرة فى البرازيل، مع اشتعال أكثر من 1600 حريق جديد فى غضون يومين فقط.

يشار إلى، أن كمية الغابات المطيرة داخل البرازيل تبلغ نحو 60%، فى حين أن حرائق الغابات فى أمريكا الجنوبية طالت العديد من المناطق الأخرى، وهى على النحو التالي: جوايانا الفرنسية 11 حريقا، سورينام 162 حريقا، الإكوادور 318 حريقا، أوروجاوى 391 حريقا، جيان 896 حريقا، تشيلى 2935 حريقا، وبيرو 6 آلاف و397 حريقا، وباراجوى 10 آلاف و627 حريقا، والأرجنتين 14 ألفا و67 حريقا، وكولومبيا 14 ألفا و331 حريقا، وبوليفيا 19 ألفا و71 حريقا، وفنزويلا 26 ألفا و547 حريقا.

وكانت البرازيل شهدت حرائق كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث شهدت خلال عام 2018 بين مطلع يناير و26 أغسطس نحو 45 ألفا و656 حريقا.