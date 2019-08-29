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"الاتصالات": مناقصة عالمية للتدريب على آليات الجيل الصناعى الرابع

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:00 ص
"الاتصالات": مناقصة عالمية للتدريب على آليات الجيل الصناعى الرابع المهندس حسام عثمان النائب الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"
كتبت: هبة السيد

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كشف حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن إطلاق مناقصة عالمية للتقييم و التدريب على آليات الجيل الصناعى الرابع حيث تم إرسالها للعديد من الشركات العالمية لاختيار استشارى يقوم بعدة مهام فى هذا الشأن.

و أوضح عثمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المكتب الاستشارى الذى سيقع عليه الاختيار سيقوم بعدة مهام  منها عمل تقييم بناء لأى مصنع متخصص فى الإلكترونيات اعتمادا على أطر عالمية لمعرفة الآليات التى يعمل عليها وبالتالى وضع خارطة طريق للوصول لآليات الجيل الصناعى الرابع وأيضا التدريب عليه عبر برنامج متخصص.

و كشف عثمان وهو يشغل أيضا منصب مستشار وزير الاتصالات لشئون صناعة الإلكترونيات، أنه سيتم تطبيق هذا الأمر على خمس مصانع محلية متخصصة فى صناعة الالكترونيات سيتم اختيارها لاحقا".

 


حسام عثمان

ايتيدا

الجيل الصناعى الرابع

مصر تصنع الالكترونيات

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