الاتحاد الأفريقى يدعم مشاركة النساء فى عملية السلام في السودان

كتبت – هناء أبو العز

بدأ وفد رفيع المستوى من القيادات النسائية في الاتحاد الإفريقي، مهمة مدتها خمسة أيام في السودان، بمشاركة نساء ناشطات للمساعدة في تعزيز مشاركة النساء في السلام والحياة السياسية .

على صعيد آخر استقبلت عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد، بمكتبها في القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الخميس، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية " قوى يوب " وفريق مكتبها، مؤكدة استعداد المنظمة الدولية لدعم التمثيل العادل للمرأة السودانية في كل المجالات ، وبحسب ماذكرت

قوى، في تصريح صحفي نشرته الوكالة السودانية، عقب اللقاء إنهم سعداء للعمل مع الحكومة الجديدة ودعم مجلس السيادة ، معبرة عن تمنياتها في أن تسهم عائشة من خلال وجودها في المجلس في تعبئة طاقات المرأة في كل أنحاء السودان للمساهمة في مفاوضات عملية السلام.