سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 09:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات: لن نتوانى عن حماية قوات التحالف إزاء التوتر الحاصل فى جنوب اليمن

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:43 م
الإمارات: لن نتوانى عن حماية قوات التحالف إزاء التوتر الحاصل فى جنوب اليمن عبد الله بن زايد وزير الخارجة الإماراتى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل فى جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولى إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية.


وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) قبل قليل - على أن دولة الإمارات لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربى "متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس".


وأضاف بيان إن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين؛ الأمر الذى أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات؛ مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولى الإنساني، وذلك بتاريخ 28 - 29 أغسطس 2019."

وأوضح أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف؛ الأمر الذى تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أى تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.


وأشار البيان إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية رصدت - خلال الأسابيع الماضية - خلايا إرهابية بدأت تنشط فى المناطق اليمنية؛ الأمر الذى يهدد بشكل فعلى الجهود الكبيرة التى قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب فى اليمن، ويهدد كذلك جهود التصدى لمليشيات الحوثى التى تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".


وتابع: إن استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربى فى مطار عدن؛ مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها.


وأشادت الإمارات بنجاح قوات التحالف العربى فى التصدى للتنظيمات الإرهابية فى اليمن وفى مقدمتها تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية الذى يعد من أخطر التنظيمات دوليا، حيث نجح التحالف بتحجيم خطورة التنظيم بشكل كبير جدا.


الإمارات

اليمن

التحالف العربى

عدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة