الإمارات: لن نتوانى عن حماية قوات التحالف إزاء التوتر الحاصل فى جنوب اليمن

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحاصل فى جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولى إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن والعودة للساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية.



وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) قبل قليل - على أن دولة الإمارات لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربى "متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس".



وأضاف بيان إن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين؛ الأمر الذى أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات؛ مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولى الإنساني، وذلك بتاريخ 28 - 29 أغسطس 2019."

وأوضح أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف؛ الأمر الذى تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أى تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.



وأشار البيان إلى أن "الأجهزة الاستخباراتية رصدت - خلال الأسابيع الماضية - خلايا إرهابية بدأت تنشط فى المناطق اليمنية؛ الأمر الذى يهدد بشكل فعلى الجهود الكبيرة التى قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب فى اليمن، ويهدد كذلك جهود التصدى لمليشيات الحوثى التى تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".



وتابع: إن استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربى فى مطار عدن؛ مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها.



وأشادت الإمارات بنجاح قوات التحالف العربى فى التصدى للتنظيمات الإرهابية فى اليمن وفى مقدمتها تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية الذى يعد من أخطر التنظيمات دوليا، حيث نجح التحالف بتحجيم خطورة التنظيم بشكل كبير جدا.