الإمارات تقدم مساعدات عاجلة إلى السودان لإغاثة متضررى السيول

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدء العمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان، بعد الفيضانات والسيول التى عمت البلاد.

وقال مصدر مسؤول فى مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، لشبكة سودافكس السودانية، أن المساعدات تهدف للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، بعد الفيضانات والسيول التى اجتاحت عدداً من ولايات السودان، وخلفت أضراراً جسيمة.

وأضاف المصدر أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع سفارة الإمارات فى الخرطوم لإيصال المساعدات فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى صعوبة الوضع فى المناطق المتضررة حيث تفيد التقارير الإنسانية بأن نحو 62 شخصاً لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التى اجتاحت المناطق المتضررة، إضافة إلى تسبب السيول فى تدمير نحو 26 ألف منزل، وغمرت المياه مساحات زراعية كبيرة فى بعض المناطق، فضلاً عن تضرر أكثر من 194 شخصاً.