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الإمارات تعلن أسعار الوقود الجديدة لشهر سبتمبر 2019

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:44 م
الإمارات تعلن أسعار الوقود الجديدة لشهر سبتمبر 2019 الوقود
محمد عبد المجيد

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تسجل أسعار الوقود بالإمارات، انخفاضاً جديداً فى مؤشراتها اعتباراً من بداية سبتمبر المقبل، اذ تنخفض أسعار البنزين بمشتقاته الثلاثة التى تشمل "سوبر 98"، و"خصوصى 95"، و"إى بلس 91"، بقيم تصل إلى عشرة فلس للتر، مقارنة بأسعارها خلال أغسطس الجارى.
 
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، فأن التسعيرة التى أقرتها اليوم لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وأعلنتها مواقع شركات توزيع الوقود.
 
وتكون تسعيرة الوقود فى الدولة لشهر سبتمبر 2019 على النحو التالى :

بنزين 98

قبل: 2.37 درهم
بعد: 2.28 درهم

بنزين 95

 قبل: 2.26 درهم
بعد: 2.16 درهم

ديزل

 قبل: 2.42 درهم
 بعد: 2.38 درهم
 

الامارات

اسعار الوقود

انخفاض اسعار الوقود

اسعار الوقود بالامارات

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