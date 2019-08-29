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الإسكان: تصدر كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:47 م
الإسكان: تصدر كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وزاره الاسكان
كتب أحمد حسن

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المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
 
وأوضح أن الكتيب سيصدر خلال أيام، وسيتم نشره على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته لجميع المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة (kanon_tasaloh@moh.gov.eg)، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
 
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه سبق أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاستى تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي تقوم حاليا بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية.
 

وزاره الاسكان

التصالح مع مخالفات البناء

العقارات المخالفه

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