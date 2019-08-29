الإحصاء: 57.5% اجمالى المخلفات التي تم إعادة تدويرها لبعض المحافظات خلال عام 2017

هبه حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 29 / 8 /2019 النشرة السنوية لإحصاءات البيئة في الجزء الثالث بعنوان "المخلفات عام 2017".



ومن أهم مؤشراتها ما يلي: بلغت نسبة القش 14.1% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2016/2017.

بلغت نسبة الحديد والخردة 51.6% من إجمالي مخلفات السكك الحديدية، بينما تمثل القمامة 39.5% عام2017.

بلغت النسبة الاجمالية للمخلفات التي تم إعادة تدويرها لبعض المحافظات 57.5% خلال عام 2017، بينما أظهرت النتائج التفصيلية على مستوى المحافظات أن نسبة ما تم إعادة تدويره كانت كالاتي:

97.9 % بمحافظة الغربية، 97.5% بمحافظة البحيرة ، 92.3% بمحافظة كفر الشيخ ،72.7 % بمحافظة القليوبية، 0.5% بمحافظة الدقهلية.