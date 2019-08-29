الإحصاء: ارتفاع إيرادات السكة الحديد لـ234 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، ارتفاع إيرادات هيئة السكك الحديدية لنحو 234 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى، بزيادة 27.3 مليون جنيه عن الشهر المماثل من العام السابق، والذى بلغت الإيرادات المحققة خلاله 206.7 مليون جنيه.

وبحسب البيانات الإحصائية، والتى أعلنها الجهاز ضمن نشرته المعلوماتية الشهرية لشهر أغسطس الجارى، بلغ عدد ركاب القطارات خلال شهر يوليو 2019 نحو 24.3 مليون راكب، مقابل 22.9 مليون راكب فى يوليو 2018، فى حين بلغت كميات البضائع المنقولة بالسكة الحديد 261.2 ألف طن، مقابل 287.9 ألف طن.

وفى سياق متصل، أشارت البيانات، إلى انخفاض حوادث القطارات خلال شهر يوليو الماضى، مسجلة 158 حادثا، مقابل 166 حادثا فى الشهر المماثل من 2018، وبحسب البيانات نتج عن حوادث الشهر الماضى، 4 مصابين و 3 حالات وفاة.



إيرادات السكة الحديد



ركاب السكة الحديد



البضائع المنقولة بالسكة الحديد



حوادث السكة الحديد