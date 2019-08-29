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الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم الأضاحي بدمياط ومرسى مطروح والإسكندرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:00 ص
الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم الأضاحي بدمياط ومرسى مطروح والإسكندرية لحوم اضاحى الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على المستحقين، حيث سيتم توزيع 12 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم، بمحافظات: دمياط، ومرسى مطروح، والإسكندرية، بواقع أربعة أطنان لكل محافظة.

 ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 127 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر- دمياط – مرسى مطروح).

 

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لحوم اضاحى الاوقاف

صكوك الاضاحى

بورسعيد

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