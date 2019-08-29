الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم الأضاحي بدمياط ومرسى مطروح والإسكندرية

كتب – إسماعيل رفعت

تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على المستحقين، حيث سيتم توزيع 12 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم، بمحافظات: دمياط، ومرسى مطروح، والإسكندرية، بواقع أربعة أطنان لكل محافظة.