الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم الأضاحي بدمياط ومرسى مطروح والإسكندرية

تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على المستحقين، حيث سيتم توزيع 12 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم، بمحافظات: دمياط، ومرسى مطروح، والإسكندرية، بواقع أربعة أطنان لكل محافظة.
ويصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 127 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء- قنا – البحر الأحمر- دمياط – مرسى مطروح).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة