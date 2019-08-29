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"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:34 ص
"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للأعلام
كتب محمد السيد

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يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من الضوابط لتنظيم عمل برامج التوك شو، الأحد المقبل، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساءً لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.
 

وتضمنت ضوابط المجلس الأعلى للإعلام لبرامج التوك شو، أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسئولاً عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية، وأن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور وأن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد ولا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة، والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.
 

وشملت ضوابط عمل برامج التوك شو، أن يهتم بالأحداث الجارية فقط وألا يترك الوقت للمذيع، وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه، وأن يلتزم بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته، وأن يبرز مصادر معلوماته جيدًا، وأن يكفل حق الرد وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية، وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها، وأن ينوه فى فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة، وأن تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة، وألا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة، وألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى فى الإعلانات الأكراد المهنية، وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.

 


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد

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