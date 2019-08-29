الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد ، كما تنسط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.