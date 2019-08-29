الأرصاد: درجات الحرارة بالـ72 ساعة مقبلة تتراوح بين 34 و 36 درجة والرطوبة 80%

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو على كافة أنحاء البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مؤكدا أن طقس غدا الجمعة "الويك إند" مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، لافتا إلى أن الأجواء بصفة عامة تسمح للمواطنين بالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة بالعاصمة خلال الـ 72 ساعة المقبلة ستتراوح بين 34 لـ 36 درجة، موضحا أن الدرجات حول المعدل الطبيعى لها ولكن ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصل بالعاصمة لحوالى 80 % سبب الاحساس بحرارة الجو .

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه لا توجد أية ظوارهر جوية تؤثر على حالة الجو سوى الشبورة المائية على الطرق والتى تؤثر على الرؤية فى الصباح الباكر على الطرق، مناشدا السائقين والمسافرين لقضاء عطلى نهاية الأسبوع بتوخى الحذر وتجنب السرعات الزائدة، لافتا إلى أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب البلاد والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.