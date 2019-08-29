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الأردن يدين قرار هندوراس بافتتاح بعثة دبلوماسية لها فى القدس

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:00 م
الأردن يدين قرار هندوراس بافتتاح بعثة دبلوماسية لها فى القدس خوان أورلاندو رئيس هندوراس
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار هندوراس بافتتاح بعثة دبلوماسية لها فى القدس وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.


وشدد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - على أن هذه القرارات تتعارض - بشكل صارخ - مع أحكام القانون الدولى وخصوصاً قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334، التى تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولى ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانونى أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.


وطالب الناطق، المجتمع الدولى النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


هندوراس

خوان أورلاندو

القدس

الأردن

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