افتتاح 6 مراكز لإيواء المعنفات و الأطفال بالكويت قريبا

محمد عبد المجيد

كشف وزير الشئون الاجتماعية رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة سعد الخراز، عن صدور مراسيم تجديد بعض أعضاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة، وانضمام وزراء إليه إلى جانب إقرار مجلس الخدمة المدنية الهيكل الإدارى للمجلس.

و وفقا لموقع "الأنباء" الكويتى، أضاف الخراز فى تصريحات للصحافيين، على هامش اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعد إقرار هيكله الجديد، والذى عقد أمس بمقر المجلس بضاحية عبدالله السالم بحضور وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير البلدية فهد الشعلة، ان المجلس ناقش موضوع الهيكل الجديد للمجلس الذى تم إقراره من مجلس الخدمة المدنية وتفعيل ما ورد فيه، مبينا ان الهيكل الجديد ضم تخصيص وحدتين رئيسيتين وبين اختصاصات كل وحدة.

وأكد الخراز، أن المجلس سيعمل على الإنطلاق فى العمل من خلال ندب ذوى الاختصاص للعمل فى مراكزه حتى إقرار الميزانية التى تمت مناقشتها على أن يتم رفعها إلى وزارة المالية.

وكشف الخراز، عن أن هناك مركزين لإيواء المعنفات والأطفال يتبعان المجلس حاليا، متمنيا استعجال افتتاحهما بعد إقرار الهيكل وتفعيل أعمالهما، حيث يتم السعى حاليا إلى ندب المختصين من جهات الدولة للبدء فى افتتاح المراكز الإيوائية الخاصة بحماية للمرأة من العنف والطفل.

ولفت إلى تخصيص مركز إيواء فى الأحمدى، وسيتم العمل على تجهيزه، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المبانى الإيوائية للمعنفات والأطفال سيبلغ 6 مبان، لافتا إلى أن المبانى ستكون موزعة على المحافظات الست.

وأعلن الخراز، أنه يتم حاليا العمل لافتتاح مركز فنار للإستماع للمشاكل الأسرية، مبينا وجود تنسيق مع وزارة العدل لتنفيذ ما جاء فى قانون محكمة الأسرة وتولى قضايا المرأة وحماية الطفل.

من جهتها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة هناء الهاجرى، أنه تم تشكيل اللجنة العليا للتنسيق بين الجهات الممثلة بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة والجهات ذات الصلة، ولتوحيد الجهود حول قضايا الأسرة والتنسيق بشأن الموضوعات التى تدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.