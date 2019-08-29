اعرف تفاصيل الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم × 5 نقاط

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم حرصًا على إعداد محفظ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم وفهم معانيه، اليوم السابع يستعرض فى السطور التالية أهم الشروط والأجراءات اللازمة :-

1 - تبدأ الدراسة الأحد 22 سبتمبر الجارى.

2 - يتم قبول الدارسين بالمرحلة التمهيدية لتهيئتهم للدراسة.

3 - تستمر لمدة ستة أشهر وتنتهى فى 21 / 3 / 2020م.

4 - اعتمدت الأوقاف نتيجة الدفعة الجديدة للقبول (السنة التمهيدية الأولى) للعام الدراسى 2019 / 2020م.

5 - يستكمل الناجح الدراسة لعام تالى للتخرج والعمل محفظا معتمدا بشهادة تخرج وكارنيه مزاولة مهنة.