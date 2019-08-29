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اضبط مخالفة.. 5 بيارات صرف صحى مكشوفة تهدد حياة أهالى قرية بالشرقية

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:14 ص
اضبط مخالفة.. 5 بيارات صرف صحى مكشوفة تهدد حياة أهالى قرية بالشرقية إحدى البيارات المكشوفة فى الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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أعرب عدد من أبناء قرية زور أبو الليل التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية عن استيائهم الشديد من إهمال القائمين على الصرف الصحى، لترك أكثر من 5 بيارات بدون غطاء بالقرب من حى البحر، بالقرية، ما يهدد حياة الأهالى وخاصة الأطفال.

وقال متولى محمد من أبناء  قرية زور أبو الليل، أثناء قيام المقاول والقائمين على عملية مشروع الصرف الصحى بالقرية، بالحفر لإدخال المواسير والقيام بالأعمال، وبعد الانتهاء منها لم يتم تغطية البيارات، حيث إنه تم الانتهاء من العمل فى منطقة حى البحر منذ 3 أشهر، وتم ترك أكثر من 5 بيارات مكشوفة بدون غطاء ما يعرض حياة أهالي القرية وخاصة للأطفال للخطر.

وأشار إلى أن بعض الأهالى قامت من نفسها بردم عدد من البيارات بالأتربة خوفا على الأطفال الصغار، وتبقى أكثر من 5 بيارات بدون أغطية.

وناشد عدد من الأهالي بالقرية، مجلس مدينة أولاد صقر، بمخاطبة الصرف الصحي بضرورة التحرك ووضع غطاء للبيارة قبل وقوع كارثة.

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الشرقية

قرية زور ابو الليل

الصرف الصحي

اضبط مخالفة

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