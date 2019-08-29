اضبط مخالفة.. كتل خرسانية وإطار سيارة بديلا لأغطية البالوعات بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

شهدت منطقة منشية البكرى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد انتشار بالوعات صرف صحى مفتوحة بشارع جمال عبد الناصر بعد سرقة أغطيتها، مما ينذر بكارثة خشية سقوط المواطنين فيها.

واستخدم أهالى المنطقة كتلا خرسانية وإطار سيارة لتغطيتها لتحذير المارة بعدم الاقتراب منها خشية السقوط فيها.

واستغاث الأهالى بالمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة تغطية البلوعات المفتوحة حفاظا على أرواح المارة خاصة أنه شارع حيوى ويؤدى لمدارس المحلة الثانوية بنات والمحلة الثانوية الصناعية بنات ومدرسة منشية البكرى الابتدائية.



كتل خرسانية وإطار سيارة بديلا لأغطية البالوعات بالمحلة



كتل خرسانية وإطار سيارة بديلا لأغطية البالوعات بالمحلة



كتل خرسانية وإطار سيارة بديلا لأغطية البالوعات بالمحلة



كتل خرسانية وإطار سيارة بديلا لأغطية البالوعات بالمحلة



كتل خرسانية وإطار سيارة بديلا لأغطية البالوعات بالمحلة



كتل خرسانية وإطار سيارة بديلا لأغطية البالوعات بالمحلة