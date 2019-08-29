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اضبط مخالفة.. حوش مدرسة بالمنيا يتحول إلى زريبة لتربية الأغنام ..صور

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:15 م
اضبط مخالفة.. حوش مدرسة بالمنيا يتحول إلى زريبة لتربية الأغنام ..صور قطيع من الأغنام والحمير داخل مدرسة
المنيا - فريق المحافظات

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أرسل عدا من المدرسين المنيا، شكاوى للإدارة التعليمية بالعدوة، يتهمون فيها إدارة المدرسة الثانوية المشتركة بالسماح لدخول قطيع من الأغنام والحمير، وفتحت النيابة الإدارية فى مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، تحقيقا حول الواقعة.

وأتهم المعلمون، مدير المدرسة بأنه تعمد السماح بدخول القطيع للإساءة للعملية التعليمية وفى محاولة منه لاستفزازهم وأنه لايخاف من مواجهة أى لوم أو عقاب.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا للقطيع كان قد ألتقطاها الطلاب أثناء تواجدهم بالمدرسة، وتم كتابة عدة تعليقات تسخر من الواقعة وتصفها بالمشينة والمستفزة ومنها: "الحمير والنعاج بتعمل أيه هنا"، مطالبين مديرية التعليم بالمحافظة بإتخاذ اللازم وإحالة المسؤولين عن ذلك للتحقيق وإتخاذ إجراء صارم ورادع ضدهم.

وقال مسؤول في تعليم المنيا، إن الواقعة جرى التحقيق فيها من قبل الإدارة التعليمية بالعدوة، وجرى كتابة تقرير فى التوجيه المالى ثم أحيلت الواقعة للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية، لافتًا إلى أنه بالفحص عن طريق التوجيه المالى تبين صحة الواقعة وإثباتها.

.قطيع من الأغنام والحمير داخل مدرسة بالمنيا (1)
قطيع من الأغنام والحمير داخل مدرسة بالمنيا
.قطيع من الأغنام والحمير داخل مدرسة بالمنيا (2)
قطيع من الأغنام والحمير داخل مدرسة 

 


المنيا

اضبط مخالفه

تعليم المنيا

محافظه المنيا

الادارة التعليمية بالعدوة

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