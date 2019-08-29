استقالات أنصار أردوغان تتوالى..صحيفة: استقالة وزير العدل من العدالة والتنمية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة سوزجو التركية، عن استقالة وزير العدل الأسبق التركى، سعد الله أرجين المقرب للحزب الحاكم، من حزب العدالة والتنمية المهيمن على الحياة السياسية فى تركيا.

وأرجين هو وزير عدل أسبق ومقرب من أنصار أردوغان ومثل الحزب في البرلمان لثلاث دورات متتالية، وقال عن استقالته" تقدمت باستقالتى من حزب العدالة والتنمية بعد أيام من استقالة علي باباجان".

وبحسب الصحيفة، من المحتمل أن يشغل أرجين منصب فى الحزب المخطط لتأسيسه مع ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان الذى استقال من العدالة والتنمية فى وقت سابق.