استعادة عدد من الأفدنة أملاك الدولة لإنشاء حارة ثالثة بطريق المستشفى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه نجح رجال المدينة فى استعادة عشرات الأفدنة من أملاك الدولة بطريق المستشفى الجديدة، حيث قاموا بإزالة المخالفات من البنايات والعشش ورفع التراكمات، وذلك تمهيدها لإنشاء حارة ثالثة بالطريق والاحتفاظ بالأراضى المملوكة للدولة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا – فى بيان صحفى – أن ذلك العمل يأتى فى إطار إستمرار الأجهزة التنفيذية ونواب المركز والاستعانة بمعدات وآليات وعمال المركز، والذى استمر لعدة أيام لتوسعة وتجميل وتشجير الطريق الذى يخدم المستشفى الجديدة وقرى النجوع ورفع كفاءة الطريق الجانبى لعمل حارة ثالثة، وذلك لتسير حركة المرور والمشاة مما تشهده المنطقة فى الأيام القادمة لافتتاح المستشفى الجديدة، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.



مدينة إستا تستعيد عدد من الأفدنة أملاك الدولة لإنشاء حارة ثالثة بطريق المستشفي الجديد



مدينة إستا تستعيد عدد من الأفدنة أملاك الدولة لإنشاء حارة ثالثة بطريق المستشفي الجديد



مدينة إستا تستعيد عدد من الأفدنة أملاك الدولة لإنشاء حارة ثالثة بطريق المستشفي الجديد



مدينة إستا تستعيد عدد من الأفدنة أملاك الدولة لإنشاء حارة ثالثة بطريق المستشفي الجديد