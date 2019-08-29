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استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بانتظام يسبب الضغط العصبى

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:00 م
استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بانتظام يسبب الضغط العصبى الفيس بوك
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن الاستخدام المنتظم لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Twitter و Facebook يمكن أن يتسبب في ضغوط هائلة ، يمكن أن تزيد من إدمان المواقع.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون الأمريكيون أنه من المعروف أن منصات الشبكات الاجتماعية تولد ما يسمى بـ "technostress" أو الضغط العصبى التكنولوجى بين المستخدمين.

وهذا لا يكفي لجعل المستخدمين يتخلصون من الموقع، ولكن في كثير من الأحيان يجعل المستخدمين يستخدمون الموقع بطريقة مختلفة قليلاً، حيث أن الشخص  ينقلب مرة أخرى إلى إجراء آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتصفح الأخبار ، والرسائل وما إلى ذلك.

ثم تثير هذه الحلقة المفرغة خطر أن يتورط هؤلاء الأشخاص في شبكة الإنترنت ويصبحوا مدمنين.

ولتاكيد نتائج الدراسة، فحص خبير تكنولوجيا المعلومات والإدارة “Monideepa Tarafdar” من جامعة لانكستر وزملاؤه عادات 444 من مستخدمي Facebook.

وقد بحثوا في أشكال مختلفة من التقنية التي يمكن أن تحدث من خلال استخدام الوسائط الاجتماعية - بما في ذلك الشعور بأن المواقع تغزو حياة المستخدمين ، وأن المستخدمين يتلقون الكثير من المعلومات وأن الموقع يتغير دائمًا.

وقال البروفيسور ترافدار: "في حين قد يبدو الأمر غير بديهي ، فإن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يواصلون استخدام نفس المنصات التي تسبب لهم ضغوطًا بدلاً من التوقف عنهم".


الفيس بوك

التوتر

الضغط العصبى ادمان التواصل

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