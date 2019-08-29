ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

استقرار حالة الجو واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة حول المعدل، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس على البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث كشف الخبراء أنه رغم استقرار درجات الحرارة إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد احساس المواطنين بحرارة الجو.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة "الويك إند" فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- الدرجات حول المعدل الطبيعى لها والرطبوة سبب الاحساس بحرارة الجو.

2- استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بالعاصمة لتصل لـ 80 %.

3- لا توجد أية ظوارهر جوية تؤثر على حالة الجو سوى الشبورة المائية على الطرق.

4- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.

5- الطقس سيكون مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة.

6- توقعات بطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب البلا نهارا لطيف ليلا.

7- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

8- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

9- الرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب البلاد.

10- تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

11- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

14- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات.

16- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.