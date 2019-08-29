احترس.. حواجز حديدية فى محيط تطوير ورصف طريق مطار إمبابة

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت إدارة المرور حواجز حديدية بمحيط أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحى شمال بطول 3 كيلومترات منعًا للزحام، ضمن خطة المحافظة فى خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل، لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة مرورية تساعد المواطنين على الوصول إلى أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها فى اسرع وقت.

تأتى تلك الأعمال نظرًا لأن المحور المرورى يشهد كثافات مرورية عالية ويربط بين محور أحمد عرابى ومنطقتى إمبابة والبراجيل، وكان الطريق يعانى من تهالك طبقة الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به أدى إلى صعوبة حركة المواطنين به ويتم توسعته وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة وحتى شارع محمد حجازى وتستمر الأعمال لمدة 6 أشهر.