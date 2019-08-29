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إيقاف حركة القطارات فى باكستان غدا لمدة 30 دقيقة تضامنا مع سكان كشمير

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:01 م
إيقاف حركة القطارات فى باكستان غدا لمدة 30 دقيقة تضامنا مع سكان كشمير رئيس الوزراء الباكستانى
إسلام آباد (أ ش أ)

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قررت وزارة السكك الحديدية الباكستانية، اليوم الخميس، إيقاف حركة جميع القطارات فى البلاد، غدا الجمعة، فى إطار التضامن مع سكان إقليم كشمير.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن وزارة السكك الحديدية قررت إيقاف حركة جميع القطارات لمدة 30 دقيقة بين الساعة 12 إلى 12:30 من ظهر الغد، مشيرة إلى أن توقف الحركة سوف يشمل نحو 138 قطارا سواء كان متوقفا بالمحطات أو متحركا على القضبان، فضلا عن توقف العمل خلال المدة ذاتها فى جميع الورش والمحطات والمكاتب التابعة لهيئة السكك الحديدية الباكستانية.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، أعلن مؤخرا اعتزامه طرح قضية كشمير خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 27 سبتمبر المقبل، وذلك فى ضوء إعلان الحكومة الهندية فى الخامس من الشهر الجارى، إلغاء الوضع الخاص لكشمير وإرسال تعزيزات غير مسبوقة من القوات إلى الأقليم مع وضع الشخصيات السياسية الكشميرية رهن الإقامة الجبرية.

 


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