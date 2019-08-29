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إيران تطالب اليابان بعدم الانضمام إلى تحالف عسكرى تقوده أمريكا فى الخليج

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:01 ص
إيران تطالب اليابان بعدم الانضمام إلى تحالف عسكرى تقوده أمريكا فى الخليج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أ ش أ

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كشف مصدر دبلوماسي أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أبدى معارضته لمشاركة اليابان المحتملة في خطة الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مدينة يوكوهاما القريبة من العاصمة طوكيو.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس، أنه من خلال نقل معارضة طهران مباشرة لرئيس الوزراء الياباني، فإن إيران تكون قد بعثت رسالة قوية إلى اليابان بعدم الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وذلك وسط تفاقم حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وبينما أعلنت بعض الدول مثل أستراليا وبريطانيا انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن، - حسب كيودو - إلا أن موقف اليابان في هذا الصدد لا يزال غامضا، نظرا لكونها عالقة بين تحالفها مع الولايات المتحدة وعلاقاتها الودية التاريخية مع إيران.

وأضاف المصدر الدبلومسي -الذي لم تكشف الوكالة عن هويته- أن ظريف أخبر آبي بأن تمركز القوات العسكرية الأجنبية في المنطقة لن يعزز الأمان في مضيق هرمز ،بل يمكن أن يعرض الاستقرار في الشرق الأوسط للخطر ، وناقش ظريف وآبي الوضع المتعلق بصادرات النفط الخام الإيرانية، التي تضررت بشدة جراء الحصار الأمريكي، إذ تواجه صادرات إيران النفطية انخفاضًا حادًا، مما دفع إيران للمطالبة بتعليق العقوبات أو تخفيفها.

وأفاد المصدر بأن ظريف أجرى مناقشات مماثلة مع نظيره الياباني تارو كونو أمس الأول الثلاثاء ، حيث حث كونو إيران على الالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015.

 


ايران

اليابان

الخليج

تحالف عسكرى

هرمز

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