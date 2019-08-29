إندونيسيا تتعهد بإنفاق 40 مليار دولار لتحديث جاكرتا فى 10 سنوات

قال وزير التخطيط الإندونيسى، إن الحكومة لن تتخلى عن جاكرتا بعد إعلانها عن خطط لنقل عاصمة البلاد، وتعهد بإنفاق 40 مليار دولار خلال العقد المقبل لإنقاذ المدينة التى تغرق ببطء.

وأضاف الوزير بامبانج برودجونجورو فى مقابلة مع رويترز، أن العاصمة الإندونيسية الحالية ستخضع لعملية تجديد حضرى بتكلفة 571 تريليون روبية (40.18 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يزيد على التكلفة المتوقعة لبناء عاصمة جديدة على جزيرة بورنيو والبالغة 33 مليار دولار.

وتابع برودجونجورو قائلا "جاكرتا مركز كل شيء في إندونيسيا. ما سننقله خارجها هو مركز الإدارة، لكن (المراكز) المالية والشركات والمعاملات التجارية ستبقى".

وذكر أن قرار نقل العاصمة اتخذ لأن الحكومة تدرك ضرورة خفض التركيز السكاني في جاكرتا.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الانتقال إلى العاصمة الجديدة في مقاطعة كاليمانتان الشرقية في عام 2024.

وقال برودجونغورو إن 60 % فقط من المدينة فيه بنية تحتية لتوصيل المياه مما يجبر ملايين الأشخاص والشركات على حفر آبار لاستخدام المياه الجوفية، وهو ما يضر بالبيئة.

ويجعل الاستخراج الزائد للمياه جاكرتا عرضة للفيضانات والغرق بسبب هبوط الأرض.