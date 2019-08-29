إطلاق سراح أردنيين اثنين مختطفين فى جنوب أفريقيا

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قال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنى، السفير سفيان القضاة، إنه تم صباح اليوم الخميس، إطلاق سراح المواطنين الأردنيين اللذين كانا قد اختطفا فى جنوب إفريقيا يوم 17 أغسطس الجارى.

وقال القضاة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، إن "مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية فى بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا- وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة فى الدولة الأردنية- تابعت الحادث عن كثب منذ بدايته مع السلطات المحلية هناك، موضحا أنه تم إطلاق سراحهما هذا الصباح وهما الآن مع ذويهما".

وأضاف، أن السفارة الأردنية فى بريتوريا، تابعت عملية إطلاق سراحهما طوال ليلة أمس الأربعاء، وأن السفير الأردنى إبراهيم العواودة أكد أن المختطفين (الأب وابنه) اصبحا بحوزة ذويهما، موجها الشكر للسلطات المحلية فى جنوب أفريقيا، وسفير جنوب أفريقيا بالأردن لما أبدوه من تعاون فى هذه القضية.