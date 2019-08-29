إصابة 8 أشخاص فى تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أصيب 8 أشخاص فى تصادم سيارتين ملاكى وأجرة بالقرب من بوابة المنيرة – الخارجة بالوادى الجديد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وتحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأجرة على طريق الخارجة أسيوط، بالقرب من مدخل قرية المنيرة، مما أسفر عن إصابة رحمة عماد حسن 11 سنة، وعبد التواب حامد محمد 11 سنة، وصبحى نجاتى محمد 65 سنة، وأحمد عاطف محمد 27 سنة، وأحمد محسب محمود 24 سنة، وعبد الرحمن محسب محمود 15 سنة، ومحمد داود سليمان 36 سنة، وأميرة عماد حسن 14 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الخارجة العام، حيث تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.