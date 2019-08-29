إصابة 13 شخصا بسبب انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 13شخصا اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدخل مدينة بنى سويف إتجاه محافظة المنيا.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة بنى سويف.

وهرعت 6 سيارات تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ ونقلت المصابين واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق ادريس مدير إدارة المستشفى كلا من طه عبد الفتاح محمد 30سنة عامل ومصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى.

أحمد حسان حسن 60 سنة بالمعاش مصاب كدمات بالصدر وسحجات ، طه محمود نور الدين 19سنة طالب مصاب سحجات وكدمات، صباح كامل احمد 25 سنة بدون عمل مصابة اشتباه كسر بالزراع الأيسر، محمود عبد السلام هاشم 22 سنة طالب مصاب جروح وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى جنا حاتم عبد الحميد 7 سنوات مصابة جروح وكدمات و مازن احمد عبد الحميد3سنوات مصاب سحجات بالجسم طفل و محمد احمد عبد الحميد 6 سنوات مصاب سحجات وكدمات طفل متفرقه بالجسم و يارا احمد عبد الحميد سنة مصابة جرح بالرأس و عبد الله فكرى ادربس 24 سنة ساءق مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر و على خيرى احمد 31 سنة عامل مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقر وليد السيد رمضان 19سنة طالب مصاب اشتباه كسر بالضلوع وخالد السيد رمضان 21 سنة طالب مصاب اشتباه كسر بالزراع الايمن وجميعهم مقيمون محافظة سوهاج.