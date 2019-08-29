إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة 3 كيلو حشيش لترويجها فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية الجزئية، باحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بحيازة 3 كيلو حشيش.

البداية عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط"ا. م. م" 33 سنة عاطل ومقيم شارع النشار دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 8053 لسنة 2018م الخصوص قليوبية " مخدرات " و"ش. م. ش" 28 سنة عاطل ومقيم شارع عمار بن ياسر ـ الخصوص قليوبية والسابق اتهامه في القضية رقم 95 لسنة 2011م قليوب قليوبية " سلاح بدون ترخيص "أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

وضبط رجال المباحث وبحوزتهما المضبوطات 3.875 كيلو جرام حشيش، 1580 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.