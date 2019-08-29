إثيوبيا تجرى استفتاء على الحكم الذاتى لأقلية "عرق سيداما" فى نوفمبر القادم

أديس أبابا (رويترز)

ذكرت وكالة فانا للأنباء، أن إثيوبيا منحت، اليوم الخميس، عرق سيداما، الحق فى إجراء استفتاء فى نوفمبر المقبل، على تقرير المصير، بغية إقامة عاشر منطقة للحكم الذاتى فى البلاد.

وتتمتع الولايات الإقليمية التسع الحالية فى أثيوبيا بقدر من الحكم الذاتى يمكنها من اختيار لغتها الرسمية ويمنحها سلطات محدودة على الضرائب والتعليم والصحة وإدارة الأراضى.

وشجعت الإصلاحات السياسية التى أدخلها رئيس الوزراء أبى أحمد، منذ وصوله إلى السلطة فى 2018 النشطاء السياسيين فى سيداما، المدرجة حاليا ضمن إحدى الولايات التسع، مما دفعهم للتعبير عن رغبتهم فى إعلان ولاية إقليمية جديدة من جانب واحد، خلال يوليو الماضى.

وفى الشهر ذاته، قتل ما لا يقل عن 17 شخصا فى اشتباكات بين قوات الأمن ونشطاء يطالبون بالحكم الذاتى، بينما قبل زعماء آخرون من سيداما عرضا حكوميا بإجراء استفتاء خلال خمسة أشهر.

ونقلت وكالة فانا التابعة للدولة على موقعها الإلكترونى عن هيئة الانتخابات الإثيوبية قولها إن الاستفتاء الذى سيجرى فى 13 نوفمبر المقبل، سيلبى مطلب أقلية سيداما فى ولاية ذات حكم ذاتى.

ويسعى كذلك ما لا يقل عن ثمانى جماعات عرقية فى الدولة الواقعة فى القرن الأفريقى ويسكنها 105 ملايين شخص للحصول على حكم ذاتى.