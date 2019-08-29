أولياء أمور مدارس خاصة يشتكون بيعها الزى المدرسى بمبالغ كبيرة

كتب محمود طه حسين

شكا أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة من بيع المدارس للزى المدرسى بأسعار مرتفعة، وصلت إلى 1000 جنيه للطقم الواحد عبارة عن 2 تيشرت وبنطلون وجاكيت.

وقال ولى أمر لـ" اليوم السابع"، أن إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة باب الشعرية الزمتهم كأولياء الأمور بشراء الزى من المدرسة بحجة أن الزى عليه "بادج المدرسة"، موضحا أن المشكلة فى مستوى الخامة حيث تعتبر من الخامات الرديئة.

من جانبها، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن هناك تحذير للمدارس الخاصة بمنع بيع الزى المدرسة للطلبة، مشددة على أنه سيتم التحقيق فى الواقعة من خلال تشكيل لجنة والمدرسة التى يثبت مخالفاتها سيتم محاسبتها بالقانون.