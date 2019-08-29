"أوقاف الأقصر" توزع 4 طن لحوم دفعة أول من مشروع صكوك الأضاحى

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه تم إستلام كمية اللحوم التي بلغت 4 أطنان، وذلك بحضور مفتشي العموم بديوان عام الوزارة، ومديرى الإدارت الفرعية ورؤساء الأقسام، حيث تم توزيع نصيب كل مدينة من الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحى الذى تشرف عليه وتنفذه وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه من المقرر أن يتم توزيع اللحوم علي القرى والنجوع والمناطق النائية بالمحافظة، وذلك حسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجا تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف بضرورة وصول اللحوم للفقراء والمساكين والمناطق الأشد إحتياجاً.