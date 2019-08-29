"أوقاف أسوان" تتسلم 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى

أسوان – عبد الله صلاح

تسلمت مديرية أوقاف أسوان، اليوم الخميس، 4 أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحى السنوى الذى تنفذه وزارة الأوقاف.

شهد استلام لحوم صكوك الأضاحى، الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وعدد من قيادات التفتيش العام بوزارة الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه تم تسليم كميات اللحوم التى وصلت من الوزارة، لمديريى الإدارات التابعة للأوقاف، تمهيدا لتسليمها للمستحقين بالتنسيق مع المحليات والتضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن توزيع اللحوم سيخضع لرقابة مشددة تحت إشراف الأوقاف، لضمان وصول اللحوم لمستحقيها من المواطنين داخل القرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجاً.