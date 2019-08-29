ألمانيا ترحب باستعداد أمريكا للحوار مع إيران وتحث كل الأطراف على أداء دورها

هلسنكى (رويترز)

عبر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الخميس، عن ترحيب بلاده بالدلائل التى تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعدادا لبحث الاتفاق النووى الإيرانى وطالب ماس جميع الدول، بما فيها إيران، أن تعمل لإنهاء الأزمة.

وقال ماس للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى هلسنكى "نرحب بالنتيجة التى توصلت إليها قمة مجموعة السبع فى بياريتس، وأعنى هنا أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعدادا للحديث... على الجميع المساهمة، بمن فيهم إيران، لتهدئة الوضع فى المنطقة ونحن نريد أن نلعب دورنا أيضا".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال يوم الاثنين إنه سيلتقى بنظيره الإيرانى حسن روحانى إذا توفرت الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة بشأن اتفاق 2015 النووي.

وقال ماس "أى شيء من شانه خفض التصعيد فهو مفيد. لا طرف يريد الحرب. يتعين بحث الوضع فى مضيق هرمز ونريد أن نتوصل إلى أكبر قدر ممكن من وحدة الصف فى الاتحاد الأوروبي".