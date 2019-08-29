سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 12:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاوف الركود والخروج البريطاني

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:54 ص
أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاوف الركود والخروج البريطاني اسهم اوروبا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر جراء المخاوف من حدوث ركود عالمي وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
 
وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان لأكثر من شهر قبل الانسحاب، في خطوة ستحد من الوقت المتاح أمام المعارضين لعرقلة الخروج دون اتفاق وتزيد احتمالات مواجهة جونسون تصويتا على سحب الثقة في حكومته.
 
غير أن نزول الجنيه الاسترليني ساهم في دعم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.14%، وتفوق في أدائه على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي استقر.
 
ومن ناحية أخرى، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا أمس الأربعاء فرض رسوم إضافية 5% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار سيبدأ تحصيلها في أول سبتمبر و15 ديسمبر، في أحدث تحرك في الحرب التجارية بين البلدين والتي دخلت عامها الثاني.
 
وهوى سهم مجموعة مايكرو فوكس البريطانية لتكنولوجيا المعلومات 24 %، بعدما أصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح، وعزت ذلك إلى انخفاض إنفاق العملاء.

أسهم أوروبا

المستثمرين

الجنيه الاسترليني

رئيس الوزراء البريطاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة