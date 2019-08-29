أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاوف الركود والخروج البريطاني

رويترز

تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر جراء المخاوف من حدوث ركود عالمي وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق البرلمان لأكثر من شهر قبل الانسحاب، في خطوة ستحد من الوقت المتاح أمام المعارضين لعرقلة الخروج دون اتفاق وتزيد احتمالات مواجهة جونسون تصويتا على سحب الثقة في حكومته.

غير أن نزول الجنيه الاسترليني ساهم في دعم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.14%، وتفوق في أدائه على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي استقر.

ومن ناحية أخرى، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا أمس الأربعاء فرض رسوم إضافية 5% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار سيبدأ تحصيلها في أول سبتمبر و15 ديسمبر، في أحدث تحرك في الحرب التجارية بين البلدين والتي دخلت عامها الثاني.

وهوى سهم مجموعة مايكرو فوكس البريطانية لتكنولوجيا المعلومات 24 %، بعدما أصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح، وعزت ذلك إلى انخفاض إنفاق العملاء.