أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ 3.7514 ريال سعودى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 29-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7514 ريال سعودى.
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.7514 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1530 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2408 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.5786 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2184 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.8201 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3546 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.5300 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3953 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.0353 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.3279 ين ياباني.
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