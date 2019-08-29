أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ49.59 دولار أمريكى

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 29-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 185.57 ريال سعودى مقابل 49.59 دولار أمريكى .
أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
أسعار الذهب عيار 24 بنحو 185.57 ريال بما يعادل $49.59
سعر الذهب عيار 22 بنحو 170.48 ريال بما يعادل $45.46
أسعار الذهب عيار 21 بنحو 162.73 ريال بما يعادل $43.39
أسعار الذهب عيار 18 بنحو 139.48 ريال بما يعادل $37.19
سعر الذهب عيار 14 بنحو 108.49 ريال بما يعادل $28.93
سعر الذهب عيار 12 بنحو 92.99 ريال بما يعادل $24.79
أسعار أوقية الذهب بنحو 5,784 ريال بما يعادل $1,542
أسعار جنيه الذهب بنحو 1,302 ريال بما يعادل $347.13
أسعار كيلو الذهب بنحو 185,974 ريال بما يعادل $49,588
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