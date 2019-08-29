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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ49.59 دولار أمريكى

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:43 م
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ49.59 دولار أمريكى ذهب - ارشيفيه
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 29-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  نحو 185.57 ريال سعودى مقابل 49.59 دولار أمريكى .


 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

أسعار الذهب عيار 24   بنحو  185.57 ريال      بما يعادل  $49.59

سعر الذهب عيار  22   بنحو  170.48 ريال      بما يعادل  $45.46

أسعار الذهب عيار 21   بنحو  162.73 ريال      بما يعادل  $43.39

أسعار الذهب عيار 18   بنحو  139.48 ريال      بما يعادل  $37.19

سعر الذهب عيار 14    بنحو  108.49 ريال      بما يعادل  $28.93

سعر الذهب عيار 12    بنحو 92.99 ريال        بما يعادل  $24.79

أسعار أوقية الذهب       بنحو  5,784  ريال     بما يعادل  $1,542

أسعار جنيه الذهب       بنحو 1,302 ريال       بما يعادل  $347.13

أسعار كيلو الذهب      بنحو 185,974 ريال   بما يعادل  $49,588

 


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

اوقية الذهب

عيار 21

اخبار الاقتصاد

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