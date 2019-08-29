أسعار الذهب اليوم الخميس 29-8-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 29 أغسطس تراجع طفيف بقيمة جنيهين، ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 708 جنيهات للجرام.



وأصبحت اسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي: سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 607 جنيها.

سجل عيار 24 سعر 809 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 5664 جنيها.

أوقية الذهب 1535 دولار.

وأكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن هناك تراجعا طفيفا بقيمة 5 دولارات لتهبط من 1540 إلى 1535، مشيراً إلى أن التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى سواء الاضطرابات الأمريكية الصينية، واحتجاجات هونج كونج الأخيرة، والأحاديث المتواترة بشأن الفائدة فى أمريكا، كلها تدفع فى اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميا.