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أسعار الذهب العالمى ترتفع بفعل مخاوف الركود وضبابية التجارة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:02 ص
أسعار الذهب العالمى ترتفع بفعل مخاوف الركود وضبابية التجارة الذهب العالمى
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملون تطورات حرب التجارة الأمريكية الصينية ويرقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.
 
كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1542.77 دولار للأوقية.
 
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1552.70 دولار للأوقية.
 
وقال نيكولاس فرابل، المدير العام في ايه.بي.سي بوليون، "الذهب يستمد القوة من الانطباع بأن المواقف التجارية تزداد تصلبا، وأن الصين من المرجح أن تصبح أقل مرونة بعد الطريقة التي غير بها الرئيس ترامب مواقفه وتصريحاته على مدار الأيام القليلة الماضية."
 
وزادت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 18.56 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ابريل 2017.
 
وتقدم البلاتين 1.5% إلى 913.86 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.1% إلى 1485.71 دولار للأوقية.
 

اسعار الذهب العالمى

الذهب العالمى

الذهب

سبائك ذهب

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