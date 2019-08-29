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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 29- 8-2019

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 29- 8-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 29-8-2019.

 

إيقاف تداول 8 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، آسيك للتعدين-اسكوم، جى بى اوتو، المالية والصناعية المصرية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصرية للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

 

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.239 مليار جنيه.
   
وبلغ حجم التداول على الأسهم 216.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.78%، والعرب على 12.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.28%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 81.2 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، 50.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 15.43 مليون جنيه، 152 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 14835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 18063 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5487 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1455 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.
 

وارتفعت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 36  شركة.

 

 وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%
 
 
- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 9.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.47%
 
 
- البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 9.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%
 
 
- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.75%
 
 
- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.566 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.60%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%
 
 
- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.643 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%
 
 
 - دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.22%
 
 
 
- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 123.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%
 
 
 
- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.867 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%
 
 
 

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