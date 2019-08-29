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أديداس ونايكى تنضمان لـ200 شركة أحذية تطالب ترامب بإلغاء الرسوم الجديدة على الصين

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:49 ص
أديداس ونايكى تنضمان لـ200 شركة أحذية تطالب ترامب بإلغاء الرسوم الجديدة على الصين
إنجى مجدى

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بعثت أكثر من 200 شركة أحذية برسالة إلى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تطلب إلغاء التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الصينية والتى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

 

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، الخميس، انضم المصنعون، بما فى ذلك أديداس وكونفرس وكروكس ونايكى، إلى تجار التجزئة مثل فوت لوكر وجى سى بينى فى توقيع الخطاب، الذى تم إرساله أيضًا إلى وزير الخزانة ستيفن منوشين وغيرهم من كبار المسؤولين فى الإدارة المشاركين فى محادثات التجارة الصينية. وقع الخطاب أيضًا متاجر أحذية صغيرة ومستقلة.

 

وحذر المصنعون فى خطابهم من تحمل المواطنين الامريكيين عبء هذه التعريفات قائلين: "ليس هناك شك فى أن الرسوم الجمركية تمثل ضرائب خفية يدفعها أفراد وعائلات أمريكية."

 

وفى إطار تبادل التعريفات الانتقامية، أعلن ترامب، الأسبوع الماضى، زيادة الرسوم الجمركية المقررة على 300 مليار دولار من واردات السلع الاستهلاكية الصينية، بما فى ذلك الأحذية، من 10 ٪ إلى 15 ٪. ومن المقرر أن تدخل هذه التعريفات حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر.


اديداس

نايكى

كروكس

كونفرس

شركات الاحذية

الصين

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