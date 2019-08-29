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أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا واليوم بالمدارس

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا واليوم بالمدارس اعتماد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

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