أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا واليوم بالمدارس

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان يتفقدان الجناح المصرى بمعرض "جيترو" بيوكوهاما

مستشار التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات الخمس عن الأجر المتغير وليس المعاش

التأمينات: حساب العلاوات الخاصة للمعاشات بنسبة 100% ضمن الأجور المتغيرة

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب وفضة غير مطابقة للمواصفات بالقاهرة

التأمين الصحى الشامل: إجراء 3260 عملية جراحية بالمنظومة بينهم 1000 عملية كبرى

التأمين الصحى الشامل: تسجيل 390 الف مواطن بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

التعليم تعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنسبة نجاح 92%

التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان إلكترونيا اليوم وغدا بالمدارس

رئيس جامعة القاهرة: تجديدات معهد الأورام على أعلى مستوى وكشوف بالمتبرعين قريبا

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية وخارجها من إعلانات العمرة المجانية

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 20 محافظة خلال أسبوع

الزراعة تراجع حصص الأسمدة الموردة من الشركات استعدادا للموسم الجديد

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

التأمينات: حساب العلاوات الخاصة للمعاشات بنسبة 100% ضمن الأجور المتغيرة