أجهزة الأمن بالإسكندرية تضبط مصنع مبيدات زراعية مغشوشة

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى ضبط مصنع مبيدات زراعية مغشوشة بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بقيام ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بشن عدة حملات تفتيشية، فى مجال الثروة الزراعية بالإشتراك مع لجنة فنية من وزارة الزراعة بالمحافظة.

أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبتفتيشه عثر بداخله على 79,577 طن مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة وغير صالحة للاستخدام، قبل ترويجها بالاسواق وبيعها للمزارعين، تم إلقاء القبض على المدير المسؤول وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.