8 عمليات جديدة لزراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج المستشفي الجامعي يصاحبه الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي، والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، وذلك للإطمئنان على الأطفال الذين تم إجراء عمليات زراعة قوقعة لهم، داخل مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي .

وقال الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة انه في إطار مشاركة الجامعة في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، ومبادرة إحدى شركات الاتصالات والتي ساهمت بتحمل نفقات زراعة 500 قوقعة سمعية للأطفال علي مستوي الجمهورية، تم استكمال عمليات زراعة القوقعة بإجراء 8 عمليات أخري، وذلك بتكلفة اجمالية مليون و40 ألف جنيه .

وأوضح الدكتور اسامة رشاد الشريف وكيل الكلية وعضو فريق زراعة القوقعة أنه تركيب جهاز القوقعة لأول مرة بالمستشفي، والذي يعتبر من أحدث الاجهزة علي مستوي العالم، مضيفاً أن مركز زراعة القوقعة بكلية الطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة قام بإجراء ٦٥ عملية زراعة قوقعة منذ بدء مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار.

وأضاف الشريف ان المركز منذ افتتاحه اجري 350 عملية زراعة قوقعة حتى الآن، فهو يعد الثاني على مستوى الجمهورية في هذا المجال، والأول علي مستوي الصعيد.

وأشار الدكتور محمد عبد القادر رئيس القسم وعضو فريق زراعة القوقعة الي ان الحالات التي تم إجراء العمليات لها من محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، مضيفاً انه يجرى العمليات بالمركز فريق عمل طبي متخصص من اعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، و يتكون من 3 جراحين، و3 أساتذة سمعيات، و4 أساتذة تخاطب، وأستاذ أشعة، وأستاذ تخدير .























